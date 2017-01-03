В бразильском городе Манаус полиция предотвратила новую попытку побега заключенных из центра предварительного задержания для мужчин.

Об этом сообщает ТАСС. Как заявили в управлении общественной безопасности бразильского штата Амазонас, пытались сбежать заключенные из двух павильонов в пенитенциарном заведении.

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Им помешали сотрудники военной полиции, которые были направлены в ЦПЗМ для усиления охраны. По информации телеканала Globo, сбежавших или раненных нет.

Еще в одной бразильской тюрьме — в сельской местности возле Манауса — четверо заключенных были найдены мертвыми, отмечает телеканал Globo. По данным местной власти, ситуация там сейчас под контролем. Пока точно неизвестно, погибли ли заключенные в ходе бунта.