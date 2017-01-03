Не менее ста домов сгорели в результате крупного природного пожара в северной части Чили.

Как передают РИА Новости, около 200 человек были эвакуированы, почти 50 тысяч домов остались без электроэнергии в коммунах Вальпараисо, Касабланка и Альгарробо.

В результате природного пожара пострадали по меньшей мере 19 человек, большинство из них отравились дымом. О жертвах пока не сообщается.

Распространению пожара способствуют жара и сильный ветер. В его тушении задействованы 49 единиц пожарной техники и десять самолетов.