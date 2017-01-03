Вооруженные группировки сирийской оппозиции потребовали от Дамаска «соблюдать соглашение о перемирии».

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В совместном заявлении 12 формирований во главе с Сирийской свободной армией (ССА) объявили, что «замораживают все контакты, связанные с подготовкой к переговорам в Астане, запланированным на конец января 2017 года».

В нем утверждается, что правительственная армия и поддерживающие ее отряды несколько раз нарушали режим прекращения огня в долине Вади-Барада и регионе Восточная Гута под Дамаском, а также в провинции Хама и Дераа.

ССА и ее союзники предупреждают, что прерывают подготовку к переговорам в Астане «до тех пор, пока нарушениям перемирия со стороны режима не будет положен конец».