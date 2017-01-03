Известный представитель азербайджанской диаспоры в России Араз Мурсалиев отмечен наградой российской Госдумы.

Как передает московский корреспондент АПА, президент Благотворительного Фонда «Дружба народов» Араз Мурсалиев за особые заслуги и значительный вклад в сохранение и укрепление межнационального мира и согласия в РФ награжден Благодарственным письмом Государственной Думы России.

Благодарственное письмо нашему соотечественнику вручил председатель Комитета по делам национальностей Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

Кроме того, Араз Мурсалиев был удостоен Благодарственным письмом главы Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова за активную гражданскую позицию, социально-общественную и благотворительную деятельность, за вклад в сохранение и укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в России.

А руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов направил А.Мурсалиеву благодарственное письмо за заслуги в укрепление дружбы народов в России и проведение всероссийской межнациональной акции «Аллея Дружбы народов».

Отметим, что Араз Мурсалиев также является помощником депутата Госдумы России, члена фракции «Единая Россия», члена Экспертного Совета ГД и заместителя председателя Общественной организации «Ассамблея народов России» Гаджимета Сафаралиева. Руководимый А.Мурсалиевым Фонд «Дружбы народов», претворяет в жизнь ряд проектов совместно с Комитетом Госдумы по делам национальностей, «Ассамблеей народов России» и правительством Москвы.