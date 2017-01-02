Администрация правительства Турции заявила о неприемлемости распространения дезинформации в социальных сетях, в том числе по вопросу недавнего теракта в Стамбуле, передает «Тренд» со ссылкой на агентство Анадолу.

Не стоит забывать, критика в отношении ценностей и образа жизни, а также публикации, разжигающие противостояние в обществе, льют воду на мельницу террористов. Сегодня Турция, как никогда, нуждается в национальном единстве, а любые высказывания, оправдывающие террористов – опасные ловушки, говорится в заявлении администрации Кабмина.

«На фоне продолжения борьбы за единство Турции, граждане должны быть бдительными в отношении любых форм обмана в соцсетях. Дезинформации, распространяемые в соцсетях, наносят вред интересам государства и народа и являются преступлением. Начаты правовые процедуры в отношении тех, кто распространяет сообщения, разжигающие ненависть и вражду», — отмечается далее в документе.