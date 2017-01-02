Близкие и знакомые погибшей в Турции россиянки азербайджанского происхождения Нураны Гасановой опубликовали в Сети её фотографию с соболезнованиями.
— Пусть Аллах упокоит её душу, — пишут в комментариях пользователи.
Близкие и знакомые погибшей в Турции россиянки азербайджанского происхождения Нураны Гасановой опубликовали в Сети её фотографию с соболезнованиями.
— Пусть Аллах упокоит её душу, — пишут в комментариях пользователи.
Дата: 2017/01/02 22:02
Раздел: Азербайджан, Мир
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Темы: Нурана Гасанова, Стамбул, теракт
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