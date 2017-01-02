fafa

Близкие и знакомые погибшей в Турции россиянки азербайджанского происхождения Нураны Гасановой опубликовали в Сети её фотографию с соболезнованиями.

e1

— Пусть Аллах упокоит её душу, — пишут в комментариях пользователи.

e2