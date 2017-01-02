Предприниматель Араз Агаларов дал развернутое интервью изданию «Комсомольская правда». Минвал приводит его с сокращениями.

— Как, на ваш взгляд, у России с США будут складываться отношения?

— Трамп, в принципе, был настроен — во всяком случае, когда я с ним общался, а я с ним последний раз общался достаточно давно — ну, очень позитивно по отношению к России. Если люди, которых он наберет в команду, не изменят его мировоззрение и отношение к нам, то, я думаю, перспектива взаимоотношений очень позитивна.

— Понял. Вы с ним в 2015-м году общались, если мне память не изменяет. Летом… А господин Трамп не ответил на ваше поздравление?

— Если вы имеете ввиду поздравлении с днем рождения, который у него был летом — ответил, конечно. Очень такое теплое, благодарственное письмо.

— А на вашу поздравительную телеграмму в связи с избранием президентом США?

— Я думаю, ему не до этого сейчас… Там, в общем-то, продолжается антитрамповская истерия в Америке. Они (противники Трампа) продолжают… Я не знаю, на что они надеются — на импичмент или на что-то еще. Но, в общем-то, там очень серьезные силы подключены, чтобы как-то его дискредитировать.

— Но, будем надеяться, что все будет нормально. А на инаугурацию вы не поедете?

— Нет, я не планирую…