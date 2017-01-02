Более пяти человек погибли и свыше десяти пострадали при взрыве на западе столицы Ирака. Об этом сегодня сообщает «Лайф» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». По предварительной информации, начинённый взрывчаткой автомобиль был подорван в районе Эль-Ярмук.

По уточнённой информации, пять человек погибли, не менее 11 получили ранения.

Это уже второй взрыв в Багдаде за сегодня. Несколькими часами ранее в квартале Ас-Садр, населённом преимущественно мусульманами-шиитами, был также взорван автомобиль.

В первым инциденте погибло по разным данным от 30 до 35 мирных жителей. Ещё около 50 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за теракт в Ас-Садре взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.