Теракт, совершенный в первые минуты 2017 года в Стамбуле, был своеобразным посланием всей Турции. Этой подлой атакой террористы и их пособники хотели продемонстрировать, что продолжат атаки на Турцию и в наступившем году, сказал заместитель вице-премьер Нуман Куртулмуш, комментируя вооруженное нападение на один из ночных клубов Стамбула, жертвами которого стали 39 человек, передает агентство Анадолу.

По словам Куртулмуша, 2016-й год был трудным как для Турции, так и для региона в целом.

«Очевидно, что террористов направляют силы, которые не могут смириться с достижениями Турции. Террористические организации и силы, стоящие за ними, обеспокоены успехами операции «Щит Евфрата» на севере Сирии», — сказал вице-премьер.

Террористические организации, заручившись поддержкой пособников, организовали ни один теракт в Турции, напомнил он, подчеркнув, что ответ Турции на «послание» террористов готов.

При поддержке народа, мы заставим террористические организации преклонить колени и продолжим борьбу с любыми проявлениями терроризма, подчеркнул Куртулмуш.

«Турция настроена решительно на продолжение антитеррористических операций за рубежом до тех пор, пока не будут устранены угрозы. Операция «Щит Евфрата» в Сирии будет продолжена», — сказал Куртулмуш.