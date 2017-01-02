Недовольство чешской молодежи в конце 2014 года вызвали высказывания Земана относительно ситуации на Украине (тогда чешский президент, как сообщала польская Gazeta Wyborcza, говорил, что в этой стране идет гражданская война, к которой Россия, обвиняемая Киевом и Западом в причастности к конфликту, отношения не имеет). На церемонии открытия памятной доски к 25-летию падения коммунистического режима политика освистали и забросали яйцами. Одно из них попало в стоявшего рядом с Земаном президента Германии Йоахима Гаука.

Полиция посчитала действия бросавшегося яйцами мужчины проступком и передала материалы дела местным административным органам власти. Те в свою очередь не усмотрели в этом даже проступка. Однако позднее чиновники пересмотрели свое решение и вернули дело полиции. В октябре 2016-го материалы были переданы прокуратуре, а затем в суд.

Представитель президента заявлял, что Земан не планирует каким-либо образом вмешиваться в расследование и не намерен призывать к наказанию мужчины.