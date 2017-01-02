Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что, несмотря на свое собственное изгнание, верит в лучшее будущее и светлую перспективу Грузии.

Экс-президент пожелал каждой грузинской семье счастья, успеха и хорошего настроения.

«Вы помните, что в годы моего президентства, в ходе своего обращений я говорил о большом развитии, большом успехе, большом прогрессе, о тех гигантских шагах, которые в те годы делала Грузия. Тогдашнее наше развитие было достойно подражания и для некоторых – предметом зависти, не только на постсоветском пространстве, но и для многих в мировом масштабе», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что после его ухода с президентского поста все изменилось, однако он убежден, что Грузия способна построить процветающее общество, передает «Грузия Online».