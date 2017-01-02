Президент США Барак Обама объявил о намерении обратиться к нации с прощальной речью 10 января, сообщает в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на американский телеканал Си-Эн-Эн.

«Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее», — приводит телеканал выдержки из заявления главы государства.

«С 2009 года мы столкнулись со многими сложностями, и они сделали нас только сильнее», — отметил американский президент.

При этом Б.Обама подчеркнул, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад.

Б.Обама официально передаст полномочия 45-му президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года.