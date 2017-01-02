В 2018 году правительство Азербайджана планирует рассмотреть возможность создания единого регулятора в сфере коммунальных услуг, следует из «Стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг (электро- и теплоэнергия, вода и газ)», опубликованной накануне.

Согласно документу, в полномочия данной структуры могут быть включены регулирование отношений между производителем, поставщиком и потребителем коммунальных услуг, анализ деятельности соответствующих сфер и обеспечение эффективности работы всего сектора, соблюдение технических требований, реализация мер по реструктуризации, подготовка стимулирующих механизмов на основе договоров о закупках для привлечения инвесторов.

Авторы «дорожной карты» отмечают, что будет также рассмотрена возможность создания оптовых рынков для продажи электроэнергии, возможно также разделение сфер производства и передачи электроэнергии друг от друга. В числе запланированных мер значится совершенствование существующих тарифов на электроэнергию, в частности на энергию, генерируемую ветряными и малыми гидростанциями, а также формирование тарифов на другие источники электроэнергии. Предусмотрена также возможность разделения функций распределения и розничной реализации коммунальных услуг, и в целом либерализации розничного рынка коммунальных услуг.

Как отмечается в «дорожной карте», правительство также может создать в 2017 году целевой фонд коммунальных услуг для модернизации инфраструктуры коммунальных услуг и повышения качества предоставляемых услуг.

«В ряде стран создание независимого регулятора считается важным шагом для либерализации сектора коммунальных услуг, а также принятия оперативных решений. Создание целевого фонда также окажет положительное влияние на развитие сектора коммунальных услуг, так как позволит снизить нагрузку на государственный бюджет и своевременно осуществлять инвестиции в этот сектор», — говорится в документе.

Реализация мер, отраженных в этом документе, позволит в 2020 году увеличить ВВП на 832 миллиона манатов.