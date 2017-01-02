Добровольные бойцы Союза стрелков Литвы проводят учения по отработке действий в случае частичного захвата Россией территории страны. Об этом сегодня сообщает «Лайф» со ссылкой на издание Times.

Как отметил журналист газеты Том Парфитт, на манёврах стрелки тренировали «засаду». Добровольцы ведут подготовку к партизанской войне, опасаясь возросшей напряжённости в отношениях между странами Запада и Россией в Восточной Европе.

— Нам необходимо подготовиться к защите Литвы от врага, — приводит издание слова одного из участников учений — 35-летнего бизнесмена Мантаса Раукиса, который продаёт одеяла и подушки.

Раукис рассказал, что решил вступил в Союз стрелков в начале 2016 года из-за «крымской темы с русскими».

В организации отметили, что два года назад у них было 2 тысячи зарегистрированных участников, а сейчас уже более 4,5 тысяч. А численность молодёжного корпуса выросла за тот же период с 5 до 6 тыс. человек.