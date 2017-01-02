Китай после теракта в ночном клубе Стамбула намерен вместе с Турцией противостоять угрозе терроризма, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«Китай решительно осуждает это нападение, выступает против любой формы терроризма, Китай намерен укреплять сотрудничество с Турцией и мировым сообществом, чтобы общими силами предупреждать и реагировать на угрозу терроризма», — приводит агентство Синьхуа слова Си Цзиньпина. Китайский лидер направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Стамбуле.

Кроме этого, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразил соболезнования турецкому премьер-министру Бинали Йылдырыму. Ранее глава МИД Ван И направил телеграмму с соболезнованиями своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.