Журналист Шенан Молони, который изучал обстоятельства гибели «Титаника» более 30 лет, предположил, что айсберг был не единственной причиной, по которой затонул лайнер. Журналист считает, что из-за пожара в топливном отсеке, который команда не могла потушить долгое время, обшивка корабля нагрелась и не смогла выдержать удар айсберга. Об этом журналист рассказал в своем фильме, пересказ которого приводит «Дождь» со ссылкой на The Independet.

Молони изучал фотографии «Титаника», сделанные еще до выхода корабля из порта в Саутгемптоне. На них он заметил, что внутренняя обшивка лайнера была покрыта сажей как раз в том месте, где ее пробил айсберг. Пожар начался еще до выхода лайнера из порта в Белфасте, где его строили и он проходил испытания. Команда из 12 человек безуспешно пыталась потушить пожар.

В порту Саутгемптона, откуда «Титаник» отплыл в Нью-Йорк, корабль специально повернули не пострадавшим от пожара боком, при этом владельцы компании знали о пожаре, пишет журналист. Пламя в итоге раскалило обшивку до 1000 градусов по Цельсию, из-за чего она стала хрупкой и не выдержала столкновения с айсбергом.

Таким образом, делает вывод Молони, айсберг — не единственная причина крушения лайнера. «Это был „идеальный шторм“ факторов, включая огонь, лед и преступную халатность», — рассказывает журналист.

При этом по итогам официального расследования катастрофы, которая была представлена парламенту в 1912 году, аварию объяснили тем, что «Титаник» пересекал воды с айсбергами на слишком большой скорости.