По традиции на время зимнего перерыва Неймар вернулся в Бразилию, чтобы провести время с семьей и друзьями в родной стране, пишет «Корреспондент».

Игрок «Барсы» до сих пор остается очень привязан к этой стране, и старается пользоваться каждой возможностью посетить ее.

Именно там, в Бразилии, звездный футболист закатил веселую новогоднюю вечеринку, войдя в 2017-й год на очень позитивной ноте.

Во время мероприятия Неймар отжигал по полной – танцевал, пел и расцеловывал своих гостей.

Остается надеяться, что данное видео не вызовет претензий у тренерского штаба «Барселоны».