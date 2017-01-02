Полиция Турции сообщила о задержании восьми человек, которые подозреваются в причастности к теракту, совершённому в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает «Лайф».
Полиция Турции сообщила о задержании восьми человек, которые подозреваются в причастности к теракту, совершённому в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает «Лайф».
Он приехал в Стамбул с друзьями праздновать свое 35-летие
По просьбе ее родственников
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на устаревших мобильных устройствах.
Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день на посту государства может отменить многие указы уходящей администрации Барака
Удары были нанесены как авиацией, так и сухопутными подразделениями
По данным полиции, мужчина, предположительно, страдает психическими отклонениями или находился под действием наркотиков
В результате инцидента погибли 39 человек
В общей сложности террорист расстрелял четыре обоймы от автомата по 30 патронов в каждой