Согласно плану, утвержденному специальным штабом, созданным в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», продолжаются оперативно-поисковые мероприятия.

Как сообщили АПА в Поисково-спасательном штабе, в связи с улучшением погодных условий, к поиску снова привлечены малые корабли. Кроме того, ежедневные поиски продолжают другие корабли и суда, вертолеты, живая сила и водолазы.