Российский миллиардер, владелец Millhouse Роман Абрамович устроил новогоднюю вечеринку на одном из антильских островов — острове Сен-Барте для олигархов из России и стран СНГ с участием таких мировых звезд, как один из лидеров группы «Битлз» сэр Пол Маккартни и группа The Killers. Концерт состоялся 1 января, пишет Billboard.

Среди гостей вечеринки замечены такие имена, как Дмитрий Рыболовлев, экс-совладелец «Уралкалия», Лен Блаватник, миллиардер и партнер Виктора Вексельберга по Sual Partners (акционер UC Rusal), Евгений Швидлер, экс-президент компании «Сибнефть», Фархад Ахмедов, азербайджанский миллиардер, экс-сенатор Совета Федерации, экс-владелец газовой компании Нортгаз, а также экс-президент МТС и член совета директоров РЖД Василий Сидоров и владелец уральской «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский.

Роман Абрамович ежегодно устраивает самую масштабную по затратам и размаху новогоднюю вечеринку года на Сен-Барте. В разные годы выступать на этих вечеринках приглашали такие группы, как Rolling Stones и U2. Аренда 4-х комнатных апартаментов на острове в новогодние дни начинается от $110 тыс в неделю, аренда виллы из восьми комнат, например Wimco Villas и Villa Kemp Devid обходится не менее $420 тыс. в неделю.