Четверо из пяти погибших в Баку камерунцев являлись футболистами ФК «Сабунчи». Еще один учился в Техническом Университете.

Согласно информации издания «Ени Мусават», их тела были обнаружены после обращения в полицию их соотечественника, который пришел к ним в гости по адресу Ясамальский район, улица Шамиля Азизбекова, 47. На звонок пришедшего дверь ему никто не открыл.

После беседы с их соседями камерунец обратился в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Вскрыв дверь в квартиру, они обнаружили пять тел.

Руководитель ФК «Сабунчи» Эльчин Мамедов сообщил, что умершими являются футболисты клуба Сенан Нике, Никбенти Номбие Левес, Такен Пау Ата и Нжоньон Нанс Экум. Они около года защищали цвета клуба.

Пятый умерший, Нземеле Эззамбе, проходил обучение в Техническом Университете.

АПА сообщает, что все они умерли от отравления угарным газом

Ранее сообщалось о том, что в Баку в квартире были обнаружены тела пятерых граждан Камеруна.