Третьего января в Азербайджане будет преимущественно без осадков, говорится в понедельник в сообщении Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, в основном, без осадков, местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 0-4 градуса тепла, днем — 7-10 градусов тепла, в Баку ночью — 1-3 градуса тепла, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-90, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Западный ветер днем усилится, в основном, в горных районах.

Температура воздуха ночью от одного градуса мороза до 4 градусов тепла, днем — 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла.