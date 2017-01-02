ВС Турции в рамках операции «Щит Евфрата» нанесли удары по объектам террористов на севере Сирии.

Как сообщает АПА со ссылкой на Анадолу, согласно сообщению Генштаба Турции, удары по объектам террористов были нанесены как авиацией, так и сухопутными подразделениями. В целом за сутки уничтожено 111 объектов террористов, ликвидировано 22 террориста.

В частности, в районе города Эль-Баб с самоходно-артиллерийских установок (САУ) «Фыртына» нанесены удары по 103 объектам террористов ИГ. Еще 8 объектов террористов на севере Сирии уничтожили ВВС Турции.