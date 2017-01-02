Заявление террористической организации ИГИЛ о том, что именно она причастна к убийству 39 человек в Стамбуле 1 января, может соответствовать действительности. Так считает ветеран Службы внешней разведки РФ, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков.

— Дело в том, что под ИГИЛ сейчас может работать кто угодно — начиная от курдских организаций. Но по почерку это, скорее всего, ИГИЛ. В Европе были такие же террористические акты. Одиночка, двое-трое, неожиданный налёт, рожок выпустил — и всё, — отметил Корольков в интервью Лайфу.

— Конечно, ИГИЛ — это исламские радикалы. Ночные клубы для них — верх греха, — добавил он. — Курды в основном обращают против полицейских или военных свои акции, а вот это как раз почерк типичных исламских радикалов.

Ранее правоохранительные органы Турции сообщали, что исполнителем теракта мог быть выходец из Кыргызстана или Узбекистана, имеющий связи с ИГИЛ. Было опубликовано фото подозреваемого.