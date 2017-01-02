В 2017-2020 годах правительство Азербайджана намерено увеличить долю частного сектора в сфере логистики, следует из “Стратегической дорожной карты по развитию логистики и торговли”.

Согласно “дорожной карте”, в этих целях правительство подготовит долгосрочную программу по привлечению частного сектора в сферу логистики.

“В других странах либерализация определенных компонентов сферы логистики уже началась и, в том числе, затрагивает воздушный транспорт, морские порты и железные дороги. Приватизация в сфере логистики, как правило, повышает доходную маржу, улучшает качество оказываемых услуг, а также обеспечивает прозрачность и независимое управление”, — говорится в документе.

Как отмечается, правительство проведет сравнительную оценку операций в сфере воздушного транспорта в Азербайджане и других странах. По итогам оценки будут определены цели и задачи, которые позволят увеличить долю частного сектора в этой сфере.

Также, в рамках этих работ, до 2017 года для создания низкобюджетной авиакомпании будет сформирован авиапарк и предприняты меры для привлечения зарубежных инвесторов в эту сферу. А до 2020 года будет рассмотрен вопрос обновления устаревших самолетов Airbus и Embraer. “Ответственные органы подготовят краткосрочный и долгосрочный планы по модернизации инфраструктуры аэропортов международного и местного назначения, в том числе разработают планы по расширению инфраструктурных возможностей международного аэропорта Гейдар Алиев”, — говорится в “дорожной карте”.

Что касается железнодорожного транспорта, то здесь будут предприняты необходимые шаги для привлечения частных вложений, или создания совместных предприятий в тех сферах, где в наибольшей мере востребованы инвестиции.

В сфере морского транспорта будут проведены необходимые меры для обеспечения участия частных морских операторов, что позволит достичь оперативной перевозки транзитных грузов по Каспию.

Привлечение частных игроков в сферу логистики и торговли, отмечают авторы документа, позволит в 2020 году увеличить ВВП на 15 миллионов манатов, при этом в сфере воздушного транспорта доходы вырастут на пять процентов.