Азербайджанская госкомпания SOCAR приостановила тестовые работы на трубопроводе в поселке Сангачал Гарадагского района Баку, где 27 декабря произошла авария, сообщает в понедельник компания.

Как отмечается, приостановка тестовых работ, которые необходимы для возобновления подачи газа по этому трубопроводу, связана с обнаружением новых неполадок.

В настоящее время SOCAR работает над их устранением и продолжает ремонт трубопровода.

Согласно сообщению, ремонтные работы не повлияют на поставку населению газа.