Стали известны подробности страшного теракта, произошедшего в ночь на 1 января в стамбульском клубе Reina. Об этом сообщает Haqqin со ссылкой на СМИ Турции.

На камерах видеонаблюдения видно, что вооруженный автоматом «Калашникова», одетый в черное террорист, открывая огонь приближается к клубу.

В первую очередь, террорист открыл огонь по сотруднику полиции и туристического агентства, которые стояли у входа в ночной клуб.

После этого, террорист поднялся на второй этаж ночного клуба и открыл беспорядочную стрельбу. В клубе возникла паника.

Затем террорист спустился на первый этаж заведения, где хладнокровно добивал раненых людей. По информации полиции, в общей сложности террорист расстрелял четыре обоймы от автомата по 30 патронов в каждой. Расстрел продлился всего две с половиной минуты.

Использовав все патроны террорист спокойно переоделся и покинул место преступления. Его поиски до сих пор не дали результатов.