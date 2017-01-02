Полиция Турции заподозрила в совершении теракта в Стамбуле гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Лента.ру со ссылкой на Haberler.com.

Антитеррористическое подразделение полиции Турции обнародовало фото мужчины, который подозревается в убийстве 39 человек в новогоднюю ночь в стамбульском клубе.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявлял, что «террорист был одет в пальто, а после атаки переоделся и вышел из клуба в другой одежде». В настоящее время правоохранительные органы занимаются его поиском.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь.