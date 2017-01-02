Министерство обороны сообщает, что вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 35 раз.

С позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, в селах Азатамут, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Джеферли, Гызылгаджылы и на безымянных высотах Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.