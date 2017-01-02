В течение 25 лет после распада Советского Союза Россия делала особый упор на наращивании своего военного потенциала на границе, сообщает Stratfor. При этом время от времени в ответ на провокации США все это сопровождалось «бряцанием ядерного оружия» со стороны Москвы.

Однако на недавнее заявление избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что Вашингтону следует расширять свой ядерный арсенал, Россия отреагировала сдержанно. Подобная реакция является отражением «иной военной и экономической реальности для России», суть которой заключается в следующем: «Кремль осознает, что не может позволить себе держаться наравне [с США] в новой ядерной гонке вооружений».

Комментарии Трампа о необходимости расширять ядерный арсенал США были встречены критикой со стороны российских властей, говорится в статье. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что его страна не будет участвовать в гонке вооружений. А официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова раскритиковала Соединённые Штаты за попытку довести её страну до смерти с помощью расходов.

«В прошедшие годы Россия использовала новости об американском наращивании вооружений, чтобы оправдать расходы на расширение своих собственных арсеналов, однако отголоски катастрофической череды оборонных расходов СССР в 1980-х годах заставили Москву сделать паузу. Более умеренный тон России не означает того, что она откажется от своих оборонных планов. Скорее речь идёт о том, что Кремль не хочет повторения истории с непомерными расходами, которые помогли ускорить крах Советского Союза», — считает Stratfor.

Источник: «Россия сегодня».