Одной из причин жестокого нападения на известного бойца Расула Мирзаева называют месть за Ивана Агафонова — студента, погибшего после удара чемпиона во время уличной драки. Однако близкие спортсмена эту версию отметают: по словам близкого друга Мирзаева, спортсмену отомстили его же земляки за то, что он вступился за русского бойца, приехавшего с визитом в Россию из Ирландии.

— Когда в Москву из Ирландии приехал Артём Лобов, они с Расулом и ещё несколькими ребятами пошли в клуб отпраздновать его приезд, — поделился с Лайфом друг Расула Мирзаева. — В клубе к ним подошла компания уроженцев Дагестана. Разговорившись, между Лобовым и ними завязался спор из-за возможного боя между ирландским бойцом Конором Макгрегором и дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым. По мнению ребят из Дагестана, Конор просто побоялся выйти на ринг против Хабиба. Лобов, тренировавшийся в одном клубе с Макгрегором, с ними не согласился. Парням это, конечно, не понравилось, и они начали оскорблять Артёма. Тут в разгорающийся конфликт вступил Мирзаев. Он попытался объяснить своим землякам, что в нормальном споре нельзя переходить на оскорбления, Лобов — гость, значит и относиться к нему надо с уважением, а не «наезжать» и предъявлять необоснованные претензии. Слово за слово завязалась драка, но тут быстро подоспела охрана клуба. Я думаю, что теперь они решили закончить начатое и подкараулили Расула у него дома.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 декабря на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева напали в его квартире в Москве, избили битой и выстрелили в лицо. Троих злоумышленников в квартиру впустила девушка — знакомая пострадавшего. По словам источника, близкого к Мирзаеву, сразу после нападения Расул связался с близким другом. Товарищ бойца, приехав в квартиру спортсмена, вызвал полицию и врачей. Почти весь пол квартиры был залит кровью, а Мирзаев едва находился в сознании.