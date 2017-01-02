Звезда сериала «Склифосовский», актриса Мария Куликова в беседе с корреспондентом «Москва-Баку» рассказала о встрече с Баку и испытанном там кулинарном шоке.

— Приезжала один раз на гастроли. Начиная от полета на самолете, заканчивая гостиницей — все было на таком уровне, так радушно и круто, что я не устаю рекламировать всем Баку.

У меня там живет друг детства, он преподаватель. Если приеду, то остановлюсь у него. Вот выберу «окошко» в графике ( давно мечтаю об этом), и, хотя бы, на три дня отправиться туда, чтобы пройтись по любимым местам.

Обожаю Баку, от которого ни один человек еще не остался равнодушным. Там чудесно работать. В Баку немало мест, где можно снимать кино. Думаю, впереди у нас большие перспективы — реализовывать с азербайджанскими кинематографистами совместные проекты — что-то общее и интересное.

Во время моей поездки было лето, нас возили к морю, мы гуляли по этим светлым улицам. Да, в Баку превосходная кухня!

«Живым» выйти из любого ресторана или из гостей просто невозможно (Улыбается.). После одного такого очень вкусного и плотного обеда принесли сладкий плов. Я честно сказала официанту, что больше не могу. После всех этих изысканных блюд и, учитывая тот факт, что мы, актрисы, постоянно придерживаемся диеты – это был кулинарный шок и удар. Я сказала об этом официанту, на что он мне ответил: «Хорошо, я сейчас позову повара, и вы лично ему это скажите». Он говорил настолько искренне и горячо, что я, под его одобрительный взгляд, попробовала этот восхитительный плов (Улыбается).