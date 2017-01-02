В 2017 году Россия будет пытаться обмануть Трампа и заключить с ним сделку, однако эти попытки закончатся, как и все предыдущие попытки сотрудничества России с США, разочарованием.

Об этом Андрей Пионтковский пишет в своей колонке для “Нового Времени”.

«Моя точка зрения на результаты четвертой гибридной мировой войны, которую Россия начала в феврале 2014 года, известна: фундаментальное поражение. В Украине это стало ясно давно – концепция «русского мира» провалилась. Что касается Сирии, то возможно, кто-то считает победой взятие Алеппо, но это стоило России клейма военных преступников, второго Афганистана и ненависти полутора миллиардов суннитов.

То, что мы наблюдали в последние недели – убийство российского посла в Турции, авиакатастрофа в Сочи – ответ на эти замечательные успехи России.

Это были поражения РФ в 2016 году. Что касается ее побед и надежд (рождественских и предновогодних), то главная из них, разумеется – надежда на Трампа, человека, постоянно повторяющего «мы боремся с ИГ, Путин тоже борется с ИГ, а потому нужно отбросить все мелкие разногласия и вместе заниматься этой борьбой».

Но, думаю, эти надежды закончатся для России большим разочарованием. Трамп уже сформировал свой кабинет. Когда он начнет со своими советниками, в том числе в Пентагоне, строить конкретные планы борьбы с Исламским государством и знакомиться с ситуацией, новоизбранному президенту США придется узнать очень много неожиданных и неприятных фактов – в частности, что Путин не борется с ИГ, а является, по сути, стратегическим союзником этой террористической организации.

Трамп узнает, что Путин использует Исламское государство как инструмент для борьбы с Западом. Доказательств этому немало: и торговля Асада с ИГ, и отправка боевиков с Северного Кавказа с российскими загранпаспортами на Ближний Восток, да и поведение Москвы в Сирии, где она уничтожает не ИГ, а умеренную оппозицию Асаду; тогда как ИГ подозрительно сдает Пальмиру с огромным складом оружия, включая зенитно-ракетные комплексы.

Думаю, такое прозрение у новоизбранного президента США скоро наступит. И это не первый случай: так было с каждым американским президентом – и с Клинтоном, и с Бушем, и с Обамой. Начиналось с попыток о чем-то договориться с Россией, а кончалось неизбежным разочарованием.

В 2017 году Россия будет пытаться обмануть Трампа и заключить с ним сделку. Сейчас много пишут о сделке, на которую новоизбранного президента уговаривает старый кремлевский агент Генри Киссинджер – объединить усилия РФ и Америки для борьбы не только с ИГ, но потенциально и с Китаем, а также «сдать Украину».

В Москве не понимают, что никакой Трамп не сможет им «сдать Украину», потому что Украина – не объект, а субъект. Украина имеет армию, которая будет сражаться с Россией в случае агрессии, и Украина не примет никакие сделки, которые пытаются заключить за ее спиной.

Вот такой нам предстоит 2017 год».