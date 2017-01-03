Брэд Питт отмечал праздники один или в небольшой компании близких друзей, но при этом он сильно скучает не только по детям, но и по Анджелине Джоли. Об этом, как сообщает британская газета Daily Mail, рассказали родные и близкие голливудского актёра.

Брэд Питт первый раз за многие годы встретил Новый год без жены и детей. Как отмечает издание, Анджелина Джоли увезла детей на праздники в Колорадо. На днях местные жители видели семейство в магазине, где они покупали игрушки. А Брэд Питт остался в Голливуде и провёл 31 декабря в компании близких друзей.

— Это худшие новогодние праздники в моей жизни, — признался он им.

Последний раз актёр виделся с детьми на Рождество. Тогда экс-супруга разрешила увидеться с отцом пятерым младшим ребятишкам. Старший, 15-летний Мэддокс, от встречи с Питтом отказался.

Актёр подарил детям много подарков и смог, наконец, обнять их. Но редкие свидания и возможность встречаться с ребятишками только под присмотром психотерапевта чрезвычайно расстраивают его. Вместе с тем, по словам близких, Брэд по-прежнему любит Анджелину, хотя и считает, что она предала его.

Источник: «Лайф»