Инцидент произошёл после матча 4-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), в котором сборная США победила хозяев льда со счётом 3:1.
Во время традиционной церемонии исполнения гимна в честь команды-победительницы заклинило механизм, который должен был поднять флаг США под своды хоккейной арены в Торонто.
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