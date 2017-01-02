Расстрел 39 посетителей ночного клуба в Стамбуле стал показательным случаем, демонстративным актом террористов, показывающем, что в Турции система безопасности далеко не на должном уровне. Об этом заявил Лайфу президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

— Это очень показательный факт, потому что это очень похоже на демонстративные действия после событий с убийством российского посла, (это говорит. — Прим. ред.) о том, что руководство не контролирует внутреннюю ситуацию в стране, — сказал он.

— Это ещё один показатель того, что тотальной система обеспечения безопасности на сегодняшний день не является. Политическая ситуация требует более тщательного и более строгого отношения к безопасности, в том числе к антитеррористической безопасности в стране, — добавил Линдер.

Масштабы терроризма в Турции он продемонстрировал на примере Германии, сравнив число и последствия атак, совершённых за последнее время.

— Для сравнения, террористический акт в Германии, когда погибло 13 человек и 48 оказалось тяжело травмировано, — это крупнейший террористический акт в Берлине со времён Второй мировой войны и второй по потерям террористический акт в Германии. На первом месте стоит мюнхенская трагедия 1972 года. В Турции это уже теракт, который входит в четвёртую десятку за последнее время, — отметил Линдер.

Он не исключил, что какая-либо террористическая организация может взять на себя ответственность за последнее нападение, в том числе, чтобы заработать очки, не будучи причастной к совершённому в действительности.

— Политическая ситуация в Турции говорит о том, что политику Эрдогана, в том числе и на сближение с Россией, поддерживает около 50% населения. И примерно около 40% населения являются его политическим или идеологическим противниками. То есть турецкое общество серьёзно расколото. Какое количество людей готово противодействовать сегодняшнему правящему режиму с оружием в руках, очень сложно сказать, — сказал эксперт. — В каком месте сейчас что взорвётся, сейчас очень сложно сказать.