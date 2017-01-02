Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день на посту государства может отменить многие указы уходящей администрации Барака Обамы. Об этом, согласно информации «Лайфа», заявил представитель штаба Трампа Шон Спайсер.

— Он (Трамп) немедленно отменит много правил и актов, принятых этой администрацией в течение последних восьми лет, которые препятствовали экономическому росту и созданию рабочих мест, — заявил Спайсер.

Вместе с тем соратник избранного президента США не стал уточнять, будут ли отменены принятые Обамой санкции против России.

Попытки избранного президента Дональда Трампа отменить санкции против России неизбежно натолкнутся на «энергичное противодействие» со стороны конгрессменов, причём как демократов, так и республиканцев. Такое мнение высказал конгрессмен Адам Шифф в эфире телепередачи «Эта неделя с Джорджем Стефанопулосом» телеканала ABC News .

— Вы увидите, как демократы и республиканцы, такие как Джон Маккейн и Линдси Грэм, придут вместе с пакетом жёстких санкций. Несмотря на то что администрация Обамы сделала многое и очень значимое, этого недостаточно, чтобы удержать Россию, — заявил Шифф.