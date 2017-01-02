Девять человек погибли в результате обрушения части многоэтажного дома в казахстанском поселке Шахан в Карагандинской области.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

«Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося многоэтажного дома в Карагандинской области Казахстана тела девяти человек, среди которых трое детей, двое пострадавших в результате обрушения находятся в больнице», сказал он.

По его данным, к ликвидации ЧС по обрушению дома привлечено 280 человек.