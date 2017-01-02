В Ясамальском районе Баку в квартире обнаружены тела 5 человек.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на линию Центра Управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Ясамальском районе Баку, в одной из квартир за закрытыми дверями, в беспомощном состоянии находятся люди.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Спасательной службы особого риска МЧС во время осмотра квартиры обнаружили трупы пятерых граждан Камеруна, которые проживали в квартире в качестве квартирантов. Их тела переданы соответствующим органам.