Неизвестный в новогоднюю ночь изменил знаменитую надпись «Голливуд» в Лос-Анджелесе на слово Hollyweed, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В воскресенье утром местные жители заметили, что привычная надпись Hollywood изменилась на Hollyweed (что можно перевести на русский как «святая марихуана»).

Как заявил представитель полиции Лос-Анджелеса, в новогоднюю ночь камеры наблюдения зафиксировали неизвестного в темной одежде, который может быть причастен к содеянному. В полиции добавили, что для замены букв на надписи был использован материал, похожий на брезент.

Идет расследование правонарушения. В случае поимки «любителю марихуаны» будут предъявлены обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию.

Знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) был создан в качестве рекламы в 1923 году и впоследствии приобрел широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США.