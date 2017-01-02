Около 800 нелегальных мигрантов, выходцев из африканских стран, попытались в воскресенье попасть в испанский город Сеута с территории Марокко.

Об этом говорится в заявлении марокканского МВД, поступившем в представительство ТАСС в Рабате.

По данным ведомства, попытка была пресечена марокканскими силами правопорядка, которым удалось арестовать нелегалов. В результате стычек с мигрантами 50 сотрудников правоохранительных органов пострадали.

Сеута — полуанклав, расположенный на северо-западе Африки и граничащий с Марокко. Имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является здесь одной из наиболее острых.

Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен шестиметровый забор с колючей проволокой. Несмотря на это, нелегалам удается иногда перебраться через ограду.