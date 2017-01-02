Британские ученые выяснили, какое влияние празднование Нового года и Рождества оказывает на мозг человека.
Как передают российские СМИ, в ходе исследования было установлено, что в мозгу человека есть целая нейронная сеть, посвященная Рождеству. Ее активность повышается, когда человек видит что-то, связанное со встречей этого праздника и Нового года.
Что касается подготовки к праздникам, то в период предновогодней суеты повышается выброс адреналина в кровь человека, при этом увеличивается и выброс дофамина, и серотонина, которые называют также гормонами счастья. Все эти процессы обостряются, когда люди покупают подарки, украшают дома, а также составляют новогоднее меню.