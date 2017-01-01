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Распространилось фото человека, совершившего теракт в Стамбуле.

Как передает «Milliyet», распространилась фотография террориста, снятая во время прохождения им паспортного контроля.

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