Распространилось фото человека, совершившего теракт в Стамбуле.
Как передает «Milliyet», распространилась фотография террориста, снятая во время прохождения им паспортного контроля.
Распространилось фото человека, совершившего теракт в Стамбуле.
Как передает «Milliyet», распространилась фотография террориста, снятая во время прохождения им паспортного контроля.
Около 800 нелегальных мигрантов, выходцев из африканских стран, попытались в воскресенье попасть в испанский город Сеута с
Избранный президент США Дональд Трамп продолжит активно пользоваться сервисом микроблогов Twitter после инаугурации, он, в частности, намерен,
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к улучшению отношений с Южной Кореей, выступив в воскресенье с новогодним телеобращении к народу, передает РИА
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Уже в понедельник, 2 января, Франсуа Олланд собирается отправиться в Ирак, чтобы встретиться там с французскими военнослужащими,
Курц заявил, что намерен посетить Азербайджан в качестве председателя ОБСЕ
В Стамбуле произошел инцидент в городской мечети. Неизвестный выстрелил из ружья в находящихся в помещении, передает Hurriyet.
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