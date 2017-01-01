Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к улучшению отношений с Южной Кореей, выступив в воскресенье с новогодним телеобращении к народу, передает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап.

«В нынешнем году необходимо сплотить силы всей нации и встать на прямой путь самостоятельного объединения. Нужно выработать активную политику по улучшению отношений Севера и Юга, сокращению острой угрозы военного столкновения и опасности войны», — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер сказал также, что улучшение межкорейских отношений является «отправной точкой к миру и объединению».

В 2016 году отношения между КНДР и Южной Кореей обострились до беспрецедентного уровня на фоне ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна, которые он проводит под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Американо-южнокорейские военные учения были направлены на отработку операций по уничтожению руководства КНДР на случай войны, а Корейская народная армия отрабатывала захват президентской резиденции в Сеуле. Все каналы экстренной связи для предотвращения инцидентов между Югом и Севером были прерваны.