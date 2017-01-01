Избранный президент США Дональд Трамп продолжит активно пользоваться сервисом микроблогов Twitter после инаугурации, он, в частности, намерен, как и прежде, делать политические заявления с помощью данной платформы.

Как передает ТАСС, об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу ABC представитель переходной команды Шон Спайсер, выдвинутый на пост пресс-секретаря Белого дома.

Отвечая на соответствующий вопрос ведущего, Спайсер заявил, что Трамп, «несомненно, будет» использовать Twitter. «Я думаю, что ведущие СМИ пугает тот факт, что у него (Трампа) свыше 45 млн подписчиков в социальных сетях, с которыми он может вступить в прямой разговор, — отметил помощник избранного президента. — Ему не надо доносить (свои мысли) через СМИ».

«Когда он пользуется Twitter, он получает результат», — добавил Спайсер. По его словам, избранный президент намерен использовать «любую возможную платформу» для связи с общественностью.

При этом представитель Трампа подчеркнул, что следующая администрация не намерена прерывать традицию регулярных брифингов, которые Белый дом устраивает для прессы. По словам Спайсера, представителей СМИ будут «ежедневно информировать» о текущем положении дел. Он также обещал, что Трамп периодически будет давать пресс-конференции.