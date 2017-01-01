Министерство юстиции Ирана заблокировало на территории страны игру для смартфонов Clash of Clans («Битва кланов»), сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TechCrunch.

Решение приняли на основании отчета психологов, в котором говорится, что игра пропагандирует насилие и провоцирует «межплеменные конфликты».

Эксперты отмечают, что игра оказывает негативное воздействие на поведение детей. В Иране в Clash of Clans хотя бы раз играло две трети геймеров, многие из них впадали в серьезную зависимость от игры.

В августе Иран стал первой в мире страной, в которой под запретом оказалась игра PokemonGo. Руководство республики заблокировало игру-приложение дополненной реальности по соображениям безопасности: вопросы вызвала система геолокации, отслеживающая перемещения пользователей.

Разработчик Clash of Kings — компания Supercell. Представители иранского игрового сообщества предполагают, что власти наложат блокировку и на другой ее продукт — мобильное приложение Clash Royale.