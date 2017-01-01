Уже в понедельник, 2 января, Франсуа Олланд собирается отправиться в Ирак, чтобы встретиться там с французскими военнослужащими, в составе международной коалиции участвующими в борьбе с ИГ, передает Комсомольская правда.

«Мы не покончили с бичом терроризма. Необходимо продолжать борьбу. Как за пределами нашей страны, где мы участвуем в военных операциях в Мали, Сирии, Ираке — Ираке, куда я поеду послезавтра, чтобы приветствовать наших военных, — так и на национальной территории», — сказал он в своем последнем новогоднем обращении к нации в качестве президента Франции.