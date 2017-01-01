Бывший супруг заслуженной артистки Ройи Айхан — Анар Джалилов снова женился.

Как передает Musavat.com, он поделился фотографией в социальной сети, которую подписал «Моя мама и супруга».

Анар Джалилов является владельцем сети «Чудо-печка», сыном предпринимателя Чингиза Джалилова. Его имя склонялось в медиа в связи с тем, что он не выплачивал зарплату своим работникам.

Отметим, что это третий брак Анара Джалилова. У него есть сын от первого брака. Затем он женился в 2008 году на певице Ройе, и у них родился сын Гусейн. Они развелись в 2014 году.