В специальном штабе, созданном в связи с происшествием, произошедшим 15 декабря на нефтесборном пункте №3 Управления по добыче нефти и газа имени Н. Нариманова ПО «Азнефть», согласно разработанному плану операций по поиску и спасению пропавших и определенным поисково-спасательным секторам продолжаются поисковые работы, сообщили в воскресенье в Поисково-спасательном штабе.

В настоящее время несмотря на усиление скорости ветра, увеличение высоты волны, на территориях проведения поисково-спасательных операций, на море и на прибрежных территориях операции осуществляются беспрерывно.

Учитывая погодные условия, которые порождают серьезные препятствия движению малых судов, штаб обеспечил привлечение на данную территорию судов технические показатели, которых позволяет осуществлять поисково-спасательные операции в указанных погодных условиях.

В то же время в связи с погодными условиями, согласно оценкам экспертов Штаба даны соответствующие инструкции о продолжении в интенсивном режиме поисково-спасательных операций на прибрежных территориях. Поиски ведутся на территории протяженностью 165 и шириной 135 километров.