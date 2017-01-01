Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1 января переходит к Австрии, в столице которой находится ее штаб-квартира.

Как передает РИА Новости, действующим председателем становится глава МИД «альпийской республики» 30-летний Себастьян Курц.

В планах нового главы организации заняться дерадикализацией молодежи и сделать все возможное для разрешения имеющихся крупных конфликтов в рамках территорий ОБСЕ. Ожидается, что концепцию своего руководства организаций Австрия представит 12 января в Вене.

На последнем крупном мероприятии — Совете министров иностранных дел ОБСЕ, которое в рамках своего председательства проводил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в Гамбурге, Курц заявил, что в 2017 году намерен сосредоточиться на решении проблем радикализации и терроризма.

По его словам, если ранее создавалось впечатление, что эти проблемы находятся далеко на пределами региона ОБСЕ, то с тех пор выяснилось, что 10 тысяч человек из Европы добровольно направились на Ближний Восток, чтобы стать боевиками. Министр опасается, что, вернувшись на родину, они станут для нее угрозой. «Поэтому совершенно очевидно, что мы должны действовать не только военными средствами в Сирии и Ираке», — добавил министр.

По словам Курца, речь идет о превентивных мерах, в частности, профилактике среди молодежи путем проведения семинаров, «объясняя, что религия здесь не при чем».

Ранее Курц во время выступления на ГА ООН заявил, что во время своего председательства в ОБСЕ в 2017 году Австрия намерена внести вклад в восстановление доверия и разрешение конфликтов в сфере внимания ОБСЕ — на востоке Украины, в Грузии, Нагорном Карабахе и Приднестровье.

Отвечая на вопрос, каким он видит урегулирование карабахского конфликта в качестве будущего председателя ОБСЕ, Курц сказал, что одно безусловно — нет военного пути урегулирования конфликта, и вовлеченные стороны должны сделать максимум для сотрудничества, установления доверия и диалога, сконцентрировавшись на дипломатии, а не на военных действиях.

Ранее Курц заявил, что намерен посетить Азербайджан в качестве председателя ОБСЕ для обсуждения вопросов, как в двустороннем, так и в многостороннем формате.